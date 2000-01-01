Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Степан Фомич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Фомич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Степан Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Фомич
Смерть
Неизвестно