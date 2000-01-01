Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Степан Фомич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Фомич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Степан Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Фомич

Смерть
Неизвестно
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