Баяндин Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1817
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Баяндина Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
08.03.1843
Сын: Баяндин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Баяндина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Баяндина Татьяна Устиновна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Баяндина Татьяна Устиновна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно