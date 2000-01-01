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Ильясов Рашит Лукманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938

Отец: Ильясов Лукман

Мать: Бураншина Фатима Камалетдиновна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ильясова Эльвира Рашитовна

Мать ребёнка: Римма

Рождение ребёнка
?.02.1970

Дочь: Ильясова Гузель Рашитовна

Мать ребёнка: Римма

Рождение ребёнка
?.02.1978

Дочь: Ильясова Альбина Рашитовна

Мать ребёнка: Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римма

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