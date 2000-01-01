Ильясов Рашит Лукманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938
Отец: Ильясов Лукман
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Ильясова Эльвира Рашитовна
Мать ребёнка: Римма
Рождение ребёнка
?.02.1970
Дочь: Ильясова Гузель Рашитовна
Мать ребёнка: Римма
Рождение ребёнка
?.02.1978
Дочь: Ильясова Альбина Рашитовна
Мать ребёнка: Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римма