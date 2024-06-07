Рычков Иван Н.Р.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Рычкова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова (Небогатикова) Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Рычкова (Небогатикова) Васса Федоровна
Смерть
Неизвестно