Рычков Иван Н.Р. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Иван Н.Р.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: Рычкова Маремиана Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Рычкова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова (Небогатикова) Васса Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Рычков Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Рычкова (Небогатикова) Васса Федоровна

Смерть
Неизвестно

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