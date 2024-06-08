Иванова (Миронова) Татьяна Петровна 06.10.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Миронова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1959

Отец: Миронов Петр Терентьевич

Мать: Миронова Людмила Никитична

Рождение ребёнка
22.04.1981

Дочь: Трухина (Иванова) Олеся Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.12.1983

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1987

Дочь: Сотникова (Иванова) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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