Иванова (Миронова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1959
Рождение ребёнка
22.04.1981
Дочь: Трухина (Иванова) Олеся Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.1983
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1987
Дочь: Сотникова (Иванова) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
31.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан