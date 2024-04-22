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Петунина Мария Анисимовна

Место рождения

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Гуляев Анисим Устинович

Мать: Гуляева Харитина Карповна

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Петунин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Петунина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Петунина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Петунин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петунин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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