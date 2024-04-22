Петунина Мария Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Гуляев Анисим Устинович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Петунин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Петунина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Петунина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Петунин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Петунин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно