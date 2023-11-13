Макарычева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарычева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.08.2012

Муж: Чабриков Александр Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.2014

Дочь: Чабрикова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Чабриков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
12.01.2016

Сын: Чабриков Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Чабриков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
21.08.2020

Дочь: Чабрикова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Чабриков Александр Сергеевич

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