Молчанов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1937
Дата смерти24.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.2008