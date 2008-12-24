Молчанов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанов Владимир Александрович

Молчанов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1937

Дата смерти

24.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1937

Отец: Молчанов Александр Иванович

Мать: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.