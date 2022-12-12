Козлов Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1893 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1893 ст.
Крещение
11.09.1893 ст.
Смоляков Павел Романович. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Козлова Параскева Петровна. Восприемница. Казаческая девица Чесноковского посёлка Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Михаил Конокоти... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1915 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
До 1915
Смерть
После 1915