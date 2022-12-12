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Козлов Фёдор Андреевич

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.09.1893 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1893 ст.

Отец: Козлов Андрей Петрович

Мать: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.09.1893 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Павел Романович. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Козлова Параскева Петровна. Восприемница. Казаческая девица Чесноковского посёлка Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Михаил Конокоти... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1915 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Сергеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1915

Жена: Козлова Евдокия Сергеевна

Смерть
После 1915
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