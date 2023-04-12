Кутков Митрофан Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутков Митрофан Никифоров

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутков Никифор Алексеев

Мать: Анна Филиппова

Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Емельянова

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Феодорова

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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