Сорокин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина (Балдёнкова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Марина Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина (Балдёнкова) Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно