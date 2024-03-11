Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНина Владимировна

Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close