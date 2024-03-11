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Нина Владимировна
Нина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Владимир
1934 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Александр
1970 г.р.
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Сын:
Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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