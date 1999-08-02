Плахтеев Иван Степанович
Место рожденияРоссия, г. Екатеринодар, ст. Пашковская
Дата рождения16.03.1916
Дата смерти02.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, г. Екатеринодар, ст. Пашковская
Рождение ребёнка
17.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуслякова Наталья Евтроповна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1999