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Плахтеев Иван Степанович

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Место рождения

Россия, г. Екатеринодар, ст. Пашковская

Дата рождения

16.03.1916

Дата смерти

02.08.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, г. Екатеринодар, ст. Пашковская
Рождение ребёнка
17.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуслякова Наталья Евтроповна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуслякова Наталья Евтроповна

Смерть
02.08.1999
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