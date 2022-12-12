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Лященко (Колесник) Надежда Владимировна
Лященко (Колесник) Надежда Владимировна
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Место рождения
Луначарск
, Речицкий район, Гомельская область
Дата рождения
22.01.1985
Пол
Женский
Отец
Колесник Владимир Васильевич
1957 г.р.
Мать
Колесник (Карпенко) Антонина Федоровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1985
Отец:
Колесник Владимир Васильевич
Мать:
Колесник Антонина Федоровна
Луначарск
, Речицкий район, Гомельская область
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