Лященко (Колесник) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лященко (Колесник) Надежда Владимировна

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Место рождения

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

22.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1985

Отец: Колесник Владимир Васильевич

Мать: Колесник Антонина Федоровна

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
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