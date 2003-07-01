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Косов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1930

Дата смерти

01.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1930

Отец: Косов Павел Васильевич

Мать: Косова (Барсукова) Наталия Никитична

Рождение ребёнка
15.08.1954

Дочь: Павлова (Косова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Косова (Фоменкова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1960

Сын: Косов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Косова (Фоменкова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1966

Сын: Косов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Косова (Фоменкова) Екатерина Петровна

Смерть
01.07.2003

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