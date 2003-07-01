Косов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1930
Дата смерти01.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1930
Рождение ребёнка
15.08.1954
Дочь: Павлова (Косова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Косова (Фоменкова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1960
Сын: Косов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Косова (Фоменкова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1966
Мать ребёнка: Косова (Фоменкова) Екатерина Петровна
Смерть
01.07.2003