Чумановъ Евдокимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чумановъ Никита
Мать ребёнка: Чуманова Прасковья
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чумановъ Василий
Мать ребёнка: Чуманова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумановъ Федоръ
Мать ребёнка: Чуманова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуманова Прасковья