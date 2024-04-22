Резанов Тихон Елисеев
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиДо 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Резанов Елисей Иванов
Мать: Резанова Анна Федорова
Бракосочетание
07.02.1770 ст.
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1779
Дочь: Кокорина Марфа Тихонова
Мать ребёнка: Резанова Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Резанова Катерина Тихонова
Мать ребёнка: Резанова Ефросинья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1794