Резанов Тихон Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезанов Тихон Елисеев

Резанов Тихон Елисеев

Место рождения

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

До 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Резанов Елисей Иванов

Мать: Резанова Анна Федорова

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.02.1770 ст.

Жена: Резанова Ефросинья Петрова

Рождение ребёнка
Между 1775 и 1779

Дочь: Кокорина Марфа Тихонова

Мать ребёнка: Резанова Ефросинья Петрова

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Резанова Катерина Тихонова

Мать ребёнка: Резанова Ефросинья Петрова

Место жительства
Неизвестно
Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close