Селезнева (Коваль) Марина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Коваль) Марина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1965

Дата смерти

05.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1965

Отец: Коваль Илья Петрович

Мать: Коваль Анна Андреевна

Рождение ребёнка
26.04.1987

Дочь: Селезнева Алина Владимировна

Отец ребёнка: Селезнев Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
13.07.1988

Дочь: Селезнева Римма Владимировна

Отец ребёнка: Селезнев Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
04.10.1989

Сын: Селезнев Захар Владимирович

Отец ребёнка: Селезнев Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Владимир Георгиевич

Смерть
05.09.2002
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