Селезнева (Коваль) Марина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1965
Дата смерти05.09.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1965
Отец: Коваль Илья Петрович
Мать: Коваль Анна Андреевна
Рождение ребёнка
26.04.1987
Дочь: Селезнева Алина Владимировна
Отец ребёнка: Селезнев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
13.07.1988
Дочь: Селезнева Римма Владимировна
Отец ребёнка: Селезнев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
04.10.1989
Сын: Селезнев Захар Владимирович
Отец ребёнка: Селезнев Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.2002