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Васильев Спиридон Гаврилович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.12.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1894 ст.

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Васильева Татьяна Никифоровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
15.12.1894 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Николай Акимович Васильев и девица Анна Маркеловна Васильева.
Бракосочетание
07.06.1913 ст.

Жена: Васильева Клавдия Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 23 о бракосочетании 7 июня 1913 года крестьянина с. Верх-Чиковского Спиридона Гавриловича Васильева, 18 лет и проживающей в том же селе Пермской губернии, Шадринского уезда, Усть-Араской воло... Показать все
Смерть
Неизвестно
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