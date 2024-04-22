Васильев Спиридон Гаврилович
Место рождения
Дата рождения13.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1894 ст.
Крещение
15.12.1894 ст.
Восприемники: Николай Акимович Васильев и девица Анна Маркеловна Васильева.
Бракосочетание
07.06.1913 ст.
Запись № 23 о бракосочетании 7 июня 1913 года крестьянина с. Верх-Чиковского Спиридона Гавриловича Васильева, 18 лет и проживающей в том же селе Пермской губернии, Шадринского уезда, Усть-Араской воло... Показать все
Смерть
Неизвестно