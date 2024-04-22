Кокорин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Кокорин Петр Андреевич
Смерть
После 1763
Сказки о государственных крестьянах Устьянских волостей, Ростовской, Дмитриевской, Шангальской, Соденской, Никольской и введенской волостей Устюжского у. РГАДА ф. 350. Оп. 2. Д. 3772. Л. 51
Рождение ребёнка
Около 1773
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Кокорина Татьяна Ивановна
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527