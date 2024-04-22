Кокорин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Иван Петрович

Кокорин Иван Петрович

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Кокорин Петр Андреевич

Мать: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1763
Сказки о государственных крестьянах Устьянских волостей, Ростовской, Дмитриевской, Шангальской, Соденской, Никольской и введенской волостей Устюжского у. РГАДА ф. 350. Оп. 2. Д. 3772. Л. 51
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кокорин Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Кокорина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи Вельского уезда. 1825 года. Заячеростовской церкви. дер. Романовской. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 45. Л. 527
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close