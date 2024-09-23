Матрона Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев

Дуброва, Богородский уезд, Московская губерния
https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/108?center=3679+1545
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев

Дуброва, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Вощанкина (Щербакова) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев

Дуброва, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1836 ст.

Сын: Щербаков Роман Григорьев

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев

Дуброва, Богородский уезд, Московская губерния
https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/13?center=1177+1770
Смерть
Неизвестно

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