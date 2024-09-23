Матрона Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев
https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/108?center=3679+1545
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Вощанкина (Щербакова) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
17.04.1836 ст.
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Алексеев
https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/13?center=1177+1770
Смерть
Неизвестно