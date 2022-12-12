Ржаницына Евдокия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Евдокия Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ржаницын Флегонт Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ржаницын Руф Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич

Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ржаницын Фавст Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ржаницын Иринарх Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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