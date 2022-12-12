Ржаницына Евдокия Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ржаницын Флегонт Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ржаницын Руф Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич
Михайло-Архангельский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ржаницын Фавст Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ржаницын Иринарх Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно