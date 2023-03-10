(Победимов) Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Победимов) Ульяна Филипповна

(Победимов) Ульяна Филипповна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

13.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1908

Отец: Победимов Филипп Фёдорович

Мать: Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
20.12.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.