Елена Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шепелев Максим Степанович
Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шепелев Андрей Степанович
Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович
Смерть
Неизвестно