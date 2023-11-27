Елена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шепелёв Федор Степанович

Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шепелев Ефим Степанович

Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шепелев Максим Степанович

Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шепелев Иван Степанович

Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шепелев Андрей Степанович

Отец ребёнка: Шепелёв Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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