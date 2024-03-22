Попова-Введенская Авдотья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Попова-Введенская Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Попов-Введенский Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Фёдор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно