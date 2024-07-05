Смирнов Тихон Агафонович
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Агафон Саввин
Мать: Федира
1834 - 15, 1850 - 31, 1858 - 38
Бракосочетание
Неизвестно
3-я жена Тихона Агафоновича
Бракосочетание
Неизвестно
1-я жена Тихона Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Смирнов Марк (Макар) Тихонович
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильевна
1850 - 5, 1858 - 12
Рождение ребёнка
1848
Сын: Смирнов Михаил (Михайло) Тихонович
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильевна
1850 - 2, 1858 - 9
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Смирнова Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Андреевна
1858 - 5
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Смирнова Ксения Тихоновна
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Андреевна
1858 - 2
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Андреевна
1858 - 2