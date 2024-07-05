Смирнов Тихон Агафонович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Тихон Агафонович

Место рождения

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Агафон Саввин

Мать: Федира

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1834 - 15, 1850 - 31, 1858 - 38
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Парасковья Андреевна

3-я жена Тихона Агафоновича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Парасковья Васильевна

1-я жена Тихона Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Марк (Макар) Тихонович

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильевна

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 5, 1858 - 12
Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Михаил (Михайло) Тихонович

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильевна

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 2, 1858 - 9
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Смирнова Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Андреевна

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1858 - 5
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Смирнова Ксения Тихоновна

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Андреевна

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1858 - 2
Рождение ребёнка
1856

Сын: Смирнов Яков Тихонович

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Андреевна

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1858 - 2

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