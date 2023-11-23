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Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Михаил Федоров

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрена Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Сергей Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Иван Ильич (1771 — ?) Родился в семье священника села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Обучался в семинарии. Служил священником в том же селе. Жена его Ульяна Александровна (1771-?), дочь... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Василий Ильич (1774 — ?) Родился в семье дьячка села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1770-?), дочь дьячка Ивана Филипповича. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Надежда Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Смерть
Неизвестно

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