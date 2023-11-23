Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Михаил Федоров
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрена Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Сергей Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Иван Ильич (1771 — ?) Родился в семье священника села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Обучался в семинарии. Служил священником в том же селе. Жена его Ульяна Александровна (1771-?), дочь... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Василий Ильич (1774 — ?) Родился в семье дьячка села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1770-?), дочь дьячка Ивана Филипповича. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Надежда Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно