Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

1914 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Власов Трофим Степанов

Мать: Захарова Пелагея Назарова (Филимонова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Бузлов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
10.10.1921

Дочь: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович

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