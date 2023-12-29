Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Бузлов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1921
Дочь: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Макаров Григорий Федорович