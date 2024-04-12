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Юдаков Иван Абрамович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Юдаков Абрам Сидорович

Мать: Юдакова Матрена Симоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Юдаков Герасим Иванович

Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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