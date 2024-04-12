Юдаков Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Юдаков Абрам Сидорович
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Юдакова Марина Михеевна
Работа или профессия
Неизвестно