Расадина Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Расадина) Лукерья Федосеевна
Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Расадина) Ирина Федосеевна
Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Расадин Максим Федосеевич
Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Расадин Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович
Рождение ребёнка
08.03.1862
Сын: Расадин Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович
Смерть
Неизвестно