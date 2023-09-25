Расадина Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расадина Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Расадина) Лукерья Федосеевна

Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расадин Федосей Емельянович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Расадина) Ирина Федосеевна

Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Расадин Максим Федосеевич

Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Расадин Николай Федосеевич

Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1862

Сын: Расадин Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Расадин Федосей Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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