Морозова Параскева Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: (Морозова) Ольга Александрова
Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов
Рождение ребёнка
07.06.1846 ст.
Дочь: (Морозова) Мария Александрова
Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов
Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.
Сын: Морозов Николай Александров
Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов
Рождение ребёнка
11.08.1852 ст.
Дочь: (Морозова) Наталья Александрова
Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов
Смерть
Неизвестно