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Морозова Параскева Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Павлов

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: (Морозова) Ольга Александрова

Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.06.1846 ст.

Дочь: (Морозова) Мария Александрова

Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
14.04.1850 ст.

Сын: Морозов Николай Александров

Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1852 ст.

Дочь: (Морозова) Наталья Александрова

Отец ребёнка: Морозов Александр Павлов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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