Зотеева (Арамилева) Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотеева (Арамилева) Степанида Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

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Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотеев Сидор Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотеев Сидор Семенович

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