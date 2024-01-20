Накорякин Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Стрельцова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Накорякин Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Стрельцова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Накорякин Федор Андреевич
Мать ребёнка: Стрельцова Марина Алексеевна
Смерть
Неизвестно