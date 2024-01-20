Накорякин Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накорякин Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Накорякин Борис Васильевич

Мать: Накорякина Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Накорякин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Стрельцова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Накорякин Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Стрельцова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Накорякин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Стрельцова Марина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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