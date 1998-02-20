Попов Александр
Место рожденияЛущево, 165221, Россия
Дата рождения28.11.1926
Дата смерти20.02.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926
Отец: Попов Пётр
Мать: Попова Александра
Бракосочетание
21.11.1950
Жена: Попова (Рогачева) Анна
Рождение ребёнка
24.08.1951
Дочь: Ишутина (Попова) Людмила
Мать ребёнка: Попова (Рогачева) Анна
Рождение ребёнка
21.05.1955
Сын: Попов Петр
Мать ребёнка: Попова (Рогачева) Анна
Рождение ребёнка
16.08.1959
Сын: Попов Игорь
Мать ребёнка: Попова (Рогачева) Анна
Смерть
20.02.1998