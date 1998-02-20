Попов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр

Место рождения

Лущево, 165221, Россия

Дата рождения

28.11.1926

Дата смерти

20.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1926

Отец: Попов Пётр

Мать: Попова Александра

Бракосочетание
21.11.1950

Жена: Попова (Рогачева) Анна

Рождение ребёнка
24.08.1951

Дочь: Ишутина (Попова) Людмила

Мать ребёнка: Попова (Рогачева) Анна

Рождение ребёнка
21.05.1955

Сын: Попов Петр

Мать ребёнка: Попова (Рогачева) Анна

Рождение ребёнка
16.08.1959

Сын: Попов Игорь

Мать ребёнка: Попова (Рогачева) Анна

Смерть
20.02.1998

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