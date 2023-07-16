Коньков Иосиф Анфеногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньков Иосиф Анфеногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1913

Дочь: Горбунова (Конькова) Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Конькова (Зверева) Олимпиада Петровна

Ижболда, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1918

Дочь: Зверева (Конькова) Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Конькова (Зверева) Олимпиада Петровна

Ижболда, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1924

Дочь: Кобелева (Конькова) Агафья Иосифовна

Мать ребёнка: Конькова (Зверева) Олимпиада Петровна

Ижболда, Шалинский, Свердловская область

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