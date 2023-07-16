Коньков Иосиф Анфеногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1913
Дочь: Горбунова (Конькова) Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Конькова (Зверева) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1918
Дочь: Зверева (Конькова) Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Конькова (Зверева) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1924
Дочь: Кобелева (Конькова) Агафья Иосифовна
Мать ребёнка: Конькова (Зверева) Олимпиада Петровна