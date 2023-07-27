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Тамбовцев Иван Семенович

Место рождения

Северо-Казахстанская обл.

Дата рождения

07.06.1907

Дата смерти

05.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907

Отец: Тамбовцев Семен Романович

Мать: Тамбовцева Прасковья Мелантьевна

Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
07.05.1932

Сын: Тамбовцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцев Нажежда Матвеевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1937

Сын: Тамбовцев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцев Нажежда Матвеевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцев Нажежда Матвеевна

Смерть
05.12.1979
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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