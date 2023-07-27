Тамбовцев Иван Семенович
Место рожденияСеверо-Казахстанская обл.
Дата рождения07.06.1907
Дата смерти05.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907
Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
07.05.1932
Сын: Тамбовцев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцев Нажежда Матвеевна
Рождение ребёнка
12.06.1937
Сын: Тамбовцев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцев Нажежда Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1979
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно