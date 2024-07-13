Васильев Астафий Лаврентьевич 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Астафий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Васильев Лаврентий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Астафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Астафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Васильев Павел Астафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1961

Сын: Васильев Сергей Астафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1966

Сын: Васильев Олег Астафьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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