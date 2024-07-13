Васильев Астафий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Васильев Лаврентий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Астафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Астафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Васильев Павел Астафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1961
Сын: Васильев Сергей Астафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1966
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно