Макарова (Галамай) Любовь Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Николай