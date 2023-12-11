Макарова (Галамай) Любовь Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Галамай) Любовь Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Николай

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