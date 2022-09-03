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Атамашко (Дубинская) Анастасия Юрьевна
Атамашко (Дубинская) Анастасия Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1986
Пол
Женский
Отец
Дубинский Юрий Петрович
1968 г.р.
Мать
Дубинская (Мамаева) Виктория Юрьевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1986
Отец:
Дубинский Юрий Петрович
Мать:
Дубинская Виктория Юрьевна
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