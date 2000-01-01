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Жулега Феодосий Самойлов
Жулега Феодосий Самойлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
24.08.1800
Пол
Мужской
Отец
Жулега Самойло Андреев
1768 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Жулега Самойло Андреев
Мать: не указана
Смерть
24.08.1800
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