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Жулега Феодосий Самойлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.08.1800

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Жулега Самойло Андреев

Мать: не указана

Смерть
24.08.1800
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