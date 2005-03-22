Копылова Капитолина Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылова Капитолина Клементьевна

Копылова Капитолина Клементьевна

avatar

Место рождения

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.

Дата рождения

08.11.1890

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890

Отец: Копылов Клементий Харитонович

Мать: не указана

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
25.04.1932

Сын: Карпов Лаодик Леонидович

Отец ребёнка: Карпов Леонид Николаевич

Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Августа(т.Гутя) Леонидовна

Отец ребёнка: Карпов Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Нина Леонидовна

Отец ребёнка: Карпов Леонид Николаевич

Смерть
1947
Убило грозой в возрасте 57 лет.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close