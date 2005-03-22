Копылова Капитолина Клементьевна
Место рожденияД. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Дата рождения08.11.1890
Дата смерти1947
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890
Отец: Копылов Клементий Харитонович
Мать: не указана
Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Свердл. обл.
Рождение ребёнка
25.04.1932
Отец ребёнка: Карпов Леонид Николаевич
Д. Петуховка, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Августа(т.Гутя) Леонидовна
Отец ребёнка: Карпов Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Нина Леонидовна
Отец ребёнка: Карпов Леонид Николаевич
Смерть
1947
Убило грозой в возрасте 57 лет.