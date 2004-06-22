Виноградов Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти02.07.1967
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Виноградов Владимир
Рождение ребёнка
11.01.1915
Сын: Виноградов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.11.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.03.1924
Дочь: Виноградова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.12.1927
Сын: Виноградов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1928
Дочь: Виноградова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.12.1930
Дочь: Виноградова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.04.1941
Сын: Виноградов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Сын: Виноградов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна
Смерть
02.07.1967