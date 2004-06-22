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Виноградов Михаил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

02.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Виноградов Владимир

Мать: Виноградова Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Виноградов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.03.1924

Дочь: Виноградова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.12.1927

Сын: Виноградов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.10.1928

Дочь: Виноградова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Виноградова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.04.1941

Сын: Виноградов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка

Сын: Виноградов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Тимофеевна

Смерть
02.07.1967
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