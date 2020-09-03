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Трущенкова Арина Максимовна
Трущенкова Арина Максимовна
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
03.09.2020
Пол
Женский
Отец
Трущенков Максим Валерьевич
1993 г.р.
Мать
Трущенкова (Фахреева) Анастасия Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2020
Отец:
Трущенков Максим Валерьевич
Мать:
Трущенкова Анастасия Евгеньевна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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