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Трущенкова Арина Максимовна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

03.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2020

Отец: Трущенков Максим Валерьевич

Мать: Трущенкова Анастасия Евгеньевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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