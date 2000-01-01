Котельников Иларион Степанович
Место рожденияКухтино, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1817 и 1818
Дата смерти13.04.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818
Отец: Котельников Степан Лукич
Мать: Котельникова Татьяна
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
Около 1842
Рождение ребёнка
1843
Сын: Котельников Епифаний Иларионович
Мать ребёнка: Котельникова Первая Илариона
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
Между 1846 и 1847
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Осинкина Параскева Иларионовна
Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Евлампия Иларионовна
Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.09.1853
Дочь: Пелагия Иларионовна
Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
17.11.1855
Дочь: Варвара Иларионовна
Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
10.05.1858
Дочь: Гликерия Иларионовна
Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Варлаам Иларионович
Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1860
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Похороны
15.04.1860
Галаново, Удмуртская Республика Россия