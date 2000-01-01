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Котельников Иларион Степанович

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Место рождения

Кухтино, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1817 и 1818

Дата смерти

13.04.1860

Пол

Мужской

Отец

Между 1781 и 1782 г.р.

Мать

Между 1779 и 1780 г.р.

Жена

Между 1826 и 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818

Отец: Котельников Степан Лукич

Мать: Котельникова Татьяна

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
Около 1842

Жена: Котельникова Первая Илариона

Рождение ребёнка
1843

Сын: Котельников Епифаний Иларионович

Мать ребёнка: Котельникова Первая Илариона

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
Между 1846 и 1847

Жена: Котельникова Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Осинкина Параскева Иларионовна

Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Евлампия Иларионовна

Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.09.1853

Дочь: Пелагия Иларионовна

Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
17.11.1855

Дочь: Варвара Иларионовна

Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
10.05.1858

Дочь: Гликерия Иларионовна

Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Варлаам Иларионович

Мать ребёнка: Котельникова Дарья Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1860
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Похороны
15.04.1860
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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