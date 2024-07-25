Агрипина Павловна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1817
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
19.10.1819
Сын: Иоан
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
30.04.1822
Сын: Яков
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Устиния
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
30.08.1827
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович
Смерть
Неизвестно