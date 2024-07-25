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Агрипина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1815 г.р.
1817 г.р.
1819 г.р.
1822 г.р.
1823 г.р.
1824 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1817

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
19.10.1819

Сын: Иоан

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
30.04.1822

Сын: Яков

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Устиния

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
30.08.1827

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Витько Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно

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