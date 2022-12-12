Зешков Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения16.08.1914 ст.
Дата смерти05.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
17.08.1914 ст.
Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1938
Мать ребёнка: не указана
Едрово, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
05.06.1963
Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область