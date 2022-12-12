Зешков Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зешков Иван Фёдорович

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Место рождения

Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.08.1914 ст.

Дата смерти

05.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Крещение
17.08.1914 ст.
Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1938

Сын: Зешков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Едрово, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
05.06.1963
Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
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