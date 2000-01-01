Дешневич Феодосия Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешневич Феодосия Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

21.01.1800

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Смерть
21.01.1800
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