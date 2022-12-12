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Стрельников Яков Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

22.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Стрельников Влас Алексеевич

Мать: Стрельникова Фиона Севастьяновна

Бракосочетание
20.11.1857

Жена: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.02.1861

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.11.1863

Сын: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.08.1866

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.08.1869

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.05.1872

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1874

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.07.1877

Сын: Стрельников Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1911
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
23.12.1911
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
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