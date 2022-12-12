Стрельников Яков Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти22.12.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
20.11.1857
Рождение ребёнка
05.02.1861
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1863
Сын: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
16.08.1866
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1869
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1872
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
16.04.1874
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.1877
Сын: Стрельников Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Стрельникова Александра Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1911
Похороны
23.12.1911