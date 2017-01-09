Пальчикова Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти09.01.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Пальчиков Матвей Ефимович
Мать: Александра
При рачкулачивании она изменила свою дату рождения, и её официальным годом рождения стал 1914
Рождение ребёнка
19.04.1936
Дочь: Анисимова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Егорович
Смерть
09.01.2017