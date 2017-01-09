Пальчикова Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова Вера Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

09.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Пальчиков Матвей Ефимович

Мать: Александра

При рачкулачивании она изменила свою дату рождения, и её официальным годом рождения стал 1914
Рождение ребёнка
19.04.1936

Дочь: Анисимова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Егорович

Смерть
09.01.2017
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