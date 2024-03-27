Бакаева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Бакаев Ахметша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакаев Ахметша

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакаев Ахметша

Смерть
Неизвестно

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